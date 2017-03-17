ФОТО ДНЯ. Тайсон Фьюри перешел на пивную диету

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, потерявший свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, а также заявивший о своем скором возвращении на профессиональный ринг, похоже, абсолютно не переживает по поводу своей формы и веса.

Иначе, как объяснить тот факт, что «Цыганский Король», отправившись в Данию, где свой поединок за титул чемпиона Европы в полулегком весе проведет его товарищ Азейк Лоу, выложил на своей странице в одной из социальных сетей селфи с накладной бородой в честь Дня Святого Патрика, а также фотографию двух бокалов пива.

Недавно Фьюри заявлял, что сейчас весит около 160 кг, но уже приступил к тренировкам и к 13 мая – объявленной им дате возвращения – должен привести себя в форму. Но вряд ли это поспособствует пивная диета.