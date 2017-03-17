Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФОТО ДНЯ. Тайсон Фьюри перешел на пивную диету

Британский боксер весело отпраздновал День святого Патрика

  • 17.03.2017 15:34
  • 1440 просмотров
  • 3 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, потерявший свои титулы из-за проблем с допингом и наркотиками, а также заявивший о своем скором возвращении на профессиональный ринг, похоже, абсолютно не переживает по поводу своей формы и веса.

Иначе, как объяснить тот факт, что «Цыганский Король», отправившись в Данию, где свой поединок за титул чемпиона Европы в полулегком весе проведет его товарищ Азейк Лоу, выложил на своей странице в одной из социальных сетей селфи с накладной бородой в честь Дня Святого Патрика, а также фотографию двух бокалов пива.

Недавно Фьюри заявлял, что сейчас весит около 160 кг, но уже приступил к тренировкам и к 13 мая – объявленной им дате возвращения – должен привести себя в форму. Но вряд ли это поспособствует пивная диета.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Bil Geyts
      Bil Geyts, 17.03.2017 16:06
    +2
    как-то много этого дол..ба стало на сайте
    Ссылка
    karaim2011
    karaim2011, 17.03.2017 16:32
    0
    Спорт уа сегодня:
    Жеребьевку ЛЧ/ЛЕ онлайн? Нееееееееееее!!!
    Статья про Фьюри и пиво? Даааааааааааааааааа!!! Другое дело!!
    Ссылка
    bonv
      bonv, 17.03.2017 16:37
    0
    Король пива і живота
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.