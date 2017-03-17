Диллиан УАЙТ: «Нокаутирую Беллью за первые шесть раундов»

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (20-1, 15 КО) в интервью Sky Sports бросил вызов своему соотечественнику Тони Беллью (29-2-1, 19 КО), который планирует продолжить свою карьеру в супертяжелом весе.

«Если ты хочешь доказать, что ты настоящий супертяж - сражайся со мной! Это будет наиболее денежный бой для Беллью на данный момент, потому что я популярнее в Британии, чем Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер.

У Беллью были серьезные проблемы с одноногим соперником, и он даже нокаутировать его нормально не смог. Поэтому как он может нокаутировать настоящего здорового супертяжа? Это невозможно! Он рельсовый супертяж, который должен вернуться в первый тяжелый вес. Если же он хочет доказать, что он настоящий супертяж, то он должен драться со мной. Я нокаутирую его за первые шесть раундов», - сказал Диллиан Уайт.