Головкин и Джейкобс прошли процедуру взвешивания

Чемпион мира по версиям WBА, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс прошли процедуру взвешивания перед их запланированным на 18 марта поединка.



Оба боксера успешно уложились в лимит 160 фунтов (72,6 кг). Головкин показал на весах 159,6 фунта (72,4 кг.), Джейкобс — 159,8 фунта (72,5 кг.).



Отметим, что за 30 дней до боя Головкин весил 74,9 кг, Джейкобс – 79,3 кг.