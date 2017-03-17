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Головкин и Джейкобс прошли процедуру взвешивания

Оба боксера успешно уложились в лимит весовой категории

  • 17.03.2017 18:51
  • 410 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com. Геннадий Головкин и Дэниел Джейкобс
© klitschko-brothers.com. Геннадий Головкин и Дэниел Джейкобс

Чемпион мира по версиям WBА, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс прошли процедуру взвешивания перед их запланированным на 18 марта поединка.

Оба боксера успешно уложились в лимит 160 фунтов (72,6 кг). Головкин показал на весах 159,6 фунта (72,4 кг.), Джейкобс — 159,8 фунта (72,5 кг.).

Отметим, что за 30 дней до боя Головкин весил 74,9 кг, Джейкобс – 79,3 кг.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 17.03.2017 19:40
    0
    Цікавий буде бокс.
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