Головкин - Джейкобс: стали известны гонорары боксеров

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк обнародовала официальные данные о гонорарах участников главного боя завтрашнего вечера бокса в Madison Square Garden, в котором сразятся казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс.



Итак, согласно официальным данным, Головкин получит за этот бой 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс - 1,75 миллиона долларов. Кроме того, оба боксера получат также свой процент от продажи платных трансляций (в случае, если количество проданных трансляций превысит определенную отметку).