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Головкин - Джейкобс: стали известны гонорары боксеров

Боксеры получат около двух миллионов долларов каждый

  • 17.03.2017 20:22
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Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк обнародовала официальные данные о гонорарах участников главного боя завтрашнего вечера бокса в Madison Square Garden, в котором сразятся казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс.

Итак, согласно официальным данным, Головкин получит за этот бой 2,5 миллиона долларов, а Джейкобс - 1,75 миллиона долларов. Кроме того, оба боксера получат также свой процент от продажи платных трансляций (в случае, если количество проданных трансляций превысит определенную отметку).

Источник — Boxingnews

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