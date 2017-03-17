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Вячеслав БУЛЬКОВСКИЙ: Хочу, чтобы достижения боксеров были оценены

Интервью с боксером, который является художником и мастером ювелирного дела

  • 17.03.2017 21:12
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Вячеслав БУЛЬКОВСКИЙ: Хочу, чтобы достижения боксеров были оценены

Однажды судьба забросила меня на церемонию, где участники ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе - BWAA, на ежегодной конференции, определяли лучших боксеров, тренеров, судей и функционеров. Подобные мероприятия уже проходят более тридцати лет и являются популярным событием в мире олимпийского и профессионального бокса Америки, а саму награду считают весьма престижной и желанной.

И глядя на этот праздник бокса, подумалось о том, что хорошо бы и у нас сделать что-то подобное, ведь наши боксеры, тренеры и функционеры тоже должны получить особую статустность, подтверждающую их известность. Но путь от идеи до ее реализации оказался весьма долгим – более пятнадцати лет. Впервые наградные перстни от Федерации Бокса Украины были вручены в 2016 году, боксеру Гевору Манукяну, тренеру Александру Полищуку и судье Николаю Караулову. Начало было положено и вот уже в этом году, во время отчетно-выборной Конференции ФБУ, состоявшейся в конце февраля в Виннице, именные перстни были вручены: боксеру Владимиру Матвийчуку, тренеру Сергею Кравцу и судье Игорю Билецкому.

И если страна узнала имена своих героев, то вот об авторе эскизов и родоначальнике нового направления чествования чемпионов в Украине, Вячеславе Бульковском, который является боксером, мастером ювелирного дела и художником, как-то позабыли. Мы решили исправить такую ситуацию, потому и встретились с Вячеславом.

— Вячеслав, как и когда к вам пришла идея в качестве награды для наших спортсменов изготовить для них именные перстни?

Когда братья Кличко завоевали свои чемпионские пояса, Виталий по версии Всемирного боксерского совета, а Владимир по версии Международной Боксерской Федерации, я хотел изготовить для них перстни, которые бы походили на чемпионские пояса. Однако, как оказалось, использовать дизайн чемпионского пояса можно только с разрешения руководства боксерской организации, а также соблюдения определенных условий. Этот процесс оказался довольно хлопотным и идея отошла на задний план.

В 2013 году, когда в Киеве должен был состояться финал Всемирной серии бокса между «Украинскими Атаманами» и «Волками» из Астаны, вопрос о том, чтобы вручить победителям именные перстни снова стал актуален. Но тут, события Революции гордости так напугали чиновников, что финал был перенесен в Астану, поэтому о перстнях пришлось забыть.

— Но, в конце концов, реализация проекта таки состоялась…
Не совсем. Хотелось бы самому, как автору, воплотить идею в материале. Поймите, что первоначальный дизайн, который изначально был сделан, как рабочий вариант, доводился бы уже в финальной версии перстня. Когда ты работаешь непосредственно с материалом, видя ее стадии формирования, ты понимаешь, что требуется доработка в том или ином месте, а вместо прежнего материала используешь другой. То есть изделие живет и взрослеет с каждым прикосновением, пока и не становится совершенством.

 Вячеслав, а вам не приходила мысль сделать свою премию, которой вы бы могли отмечать достижения наших спортсменов не только в боксе, но и в других видах спорта.
 Ранее, я не мог себе этого позволить, поскольку не имел финансовой возможности сделать подобное. Теперь, когда я могу считать себя зрелым мастером, который известен своими работами не только в области единоборств, так и в других направлениях ювелирного мастерства, пришло время серьезно задуматься над этим.

Однако, именно бокс, которым я занимался и занимаюсь, близок мне. Мне очень обидно, что достижения таких боксеров, как Роман Джуман, Андрей Котельник, Сергей Дзиндзирук, Владимир Вирчис, Владимир Сидоренко и многих других по настоящему не оценены должным образом. Более известные братья Кличко, Василий Ломанченко или Александр Усик – это только маленькая вершинка огромного айсберга. Мне хотелось, чтобы ребята, которые сделали украинский бокс известным во всем мире, получили достойную оценку и уважение.

Сейчас я готов к тому, чтобы этот проект начал свою реализацию. Потребуются спонсоры и люди, которые помогут с распространением информации  и реализацией этого проекта. Но я, уже как сформировавшийся мастер, готов к тому, чтобы начать реализацию подобного проекта.

 А если говорить о спортсменах вне бокса. Кто, по вашему мнению, заслуживает своего именного перстня «Чести, Славы и Достоинства» от Вячеслава Бульковского?
 Если говорить о борьбе, то это Жан Беленюк. Пловец Олег Лисогор. Уверен, что в нашей стране очень много тех, кто достоин такой награды.

 А если говорить о девушках. Они могут стать обладательницами подобных перстей?
 Безусловно, что награда должна существовать и для них. Однако я уверен пока в том, что это не должен быть перстень, который является чисто мужским украшением. Для них подойдет браслет или колье. Я не буду открывать пока всех тайн, но я работаю над дизайном нескольких украшений для наших спортсменок. Но каким будет финальный вариант, я пока и сам не знаю.

— Вячеслав, ваше начинание, безусловно, достойно уважения и всяческой поддержки. Но… были бы какие-либо предложения о реализации этого проекта со стороны украинских федераций того или иного вида спорта?
 Пока нет. Уверен, что предложение, которое сейчас для них готовится будет весьма интересным. Но, как они к этому отнесутся – покажет время.

 То есть, реализация проекта пока полностью личная ваша инициатива?
 На данном этапе, да!

Не накладно? Для реализации подобного проекта сил и средств следует затратить немало?
 Для меня, прежде всего, важно не то, сколько мастер получит за свою работу, а то кем он становиться в процессе ее выполнения!

— Вячеслав, мы желаем вам удачи. Если потребуется помощь в освещении вашего проекта и его реализации, мы всегда готовы быть в вашем углу.
 Благодарю вас. Главное, что первый шаг к чествованию наших спортсменов уже сделан. Далее дело за малым – сделать вручение наград ежегодным и более торжественным. Будем над этим работать.

Юрий НЕСТЕРЕНКО, специально для Sport.ua

Источник — Sport.ua

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