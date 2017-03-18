Сергей Вервейко потерпел первое поражение в карьере

Украинский супертяжеловес Сергей Вервейко (5-1, 3 КО) сегодня в Польше потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге, уступив техническим нокаутом в пятом раунде бразильцу Марсело Луису Насименто (23-14, 20 КО).



Вервейко начал бой неплохо, но довольно быстро устал и начал постоянно пропускать размашистые свинги и правые хуки от Насименто, хотя и сам иногда неплохо отвечал. Но в пятом раунде бразилец потряс Сергея опять-таки ударом справа, после чего провел еще несколько точных ударов, вынудив рефери вмешаться и остановить бой - технический нокаут.