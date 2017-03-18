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Энтони ДЖОШУА: «Чувствую, что должен быть примером для сына»

Британский боксер рассказал об отношениях в своей семье

  • 18.03.2017 09:54
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому 29 апреля предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, рассказал о своих отношениях с отцом, воспитании сына и не желании в ближайшее время жениться.

Энтони Джошуа, довольно рано ворвавшийся в элиту мирового бокса, очень ценит семейные отношения, хочет стать примером для своего сына и не спешит связывать себя брачными узами. Об этом чемпион мира рассказал журналу GQ.
 
«Мои отношения с отцом? Хорошие, - признался Джошуа. – Кроме меня у него еще семь детей, поэтому он уделяет внимание им. Он родился и вырос в Нигерии. Я часто общаюсь с ним, но на самом деле я давно понимаю, что предоставлен сам себе. Некоторые стремятся подражать своим родителям, но когда я начал заниматься боксом, отец слишком долго был в разъездах, так что много решений я принимал самостоятельно. Но я действительно очень благодарен ему: без него меня бы не было. В детстве я видел его довольно часто, но когда подрос – мы встречались реже. Я помню его, как очень трудолюбивого человека».
 
Отвечая на вопрос о своих отношениях с сыном и его воспитании, Джошуа заявил, что не считает себя строгим отцом. «Не знаю почему так происходит, но я не строг с Джозефом. А вот с племянницей – наоборот. Думаю, это происходит из-за того, что она старше, плюс он – мальчик, собирающийся стать мужчиной, личностью. Но я уверен, что буду строгим. А что касается племянницы, то я считаю, девушки должны понимать и учиться быть хорошими женщинами и женами.

Мой сын в настоящее время находится под опекой своей матери, моей мамы и своей бабушки, которые заботятся о нем так, чтобы он чувствовал себя любимым. Я тоже так делаю, но когда смотрю на него, чувствую, что должен быть для него примером. В будущем наступит время, когда он придет ко мне и спросит о жизни, и даже самые простые вещи я обязан буду ему объяснить. Он ведь не будет постоянно маленьким, а когда подрастет, должен понимать, что во всем может положиться на меня. Ему нужно смотреть на меня, как на супергероя, понимая, что он в любой момент может обратиться ко мне с любой просьбой. Это одна из причин, из которых я стараюсь постоянно совершенствоваться. Я не был плохим ребенком, у меня не было проблем, но этого мало».
 
Что касается своей личной жизни, то Джошуа признал, что сейчас свободен от отношений. «Если честно, сейчас у меня мало времени на обычную жизнь, поэтому я не хочу никому ничего обещать, если не сумею это выполнить. Пока я счастлив и ни от кого не завишу».
 
Поединок Кличко – Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

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