Амир Мансур одержал победу над Трэвисом Кауффманом

44-летний американский супертяжеловес Амир Мансур (23-2-1, 16 КО) одержал победу решением большинства судей в бою со своим 31-летним соотечественником Трэвисом Кауффманом (31-2, 23 КО).

Первые шесть раундов этого боя прошли в равной борьбе, однако во второй половине боя практически все раунды выиграл Мансур. В восьмом раунде Мансур серьезно потряс Кауффмана, но закончить бой досрочно не смог.

12-й раунд стал самым зрелищным в этом бою - оба боксера старались закончить бой нокаутом. Кауффман понимал, что он проигрывает по очкам, а Мансур боялся быть ограбленным судьями в родном городе своего оппонента. Этого же боялись и боксерские обозреватели Адам Абрамовиц и Джейк Донован, которые по итогам 12-ти раундов отдали победу Мансуру со счетом 117:111 и 116:112 соответственно. К счастью, судьи не стали вытаскивать Кауффмана «за уши» - только один из них отдал ничью, а двое других отдали заслуженную победу Амиру Мансуру со счетом 117:111 и 115:113.