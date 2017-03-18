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Амир МАНСУР: «Слава и удача уничтожили Тайсона Фьюри»

Американский боксер выразил сочувствие коллеге по боксерскому цеху

  • 18.03.2017 12:51
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frankwarren.com. Тайсон Фьюри
© frankwarren.com. Тайсон Фьюри

Американский супертяжеловес Амир Мансур, который сегодня ночью победил Трэвиса Кауффмана, сказал, что ему жаль бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, который не смог справиться со славой, упавшей на его плечи после победы над Владимиром Кличко:

«Слава и удача уничтожили Тайсона Фьюри. Раньше он мне не нравился, но теперь я не буду его критиковать. Мне действительно его жаль. Он надрывал свою задницу на тренировках, чтобы побить Владимира Кличко, но не смог справиться с обрушившейся на него славой, и это очень, очень грустно», - сказал Амир Мансур.

Источник — Boxingnews

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