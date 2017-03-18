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Конор МАКГРЕГОР: «Я покорю бокс!»

Ирландский боец намерен шокировать мир своими достижениями

  • 18.03.2017 18:31
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xage.ru. Конор Макгрегор
© xage.ru. Конор Макгрегор

Звезда смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор во время визита на дебютный бой своего соотечественника Майкла Конлана на профи-ринге пообещал побить знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера на боксерском ринге:

«Вот посмотрите, как я покорю бокс, вот поверьте мне. Когда я выйду на бой против Мейвезера, я шокирую весь этот долбанный мир!», - сказал Конор Макгрегор.

Источник — Boxingnews

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