Конор МАКГРЕГОР: «Я покорю бокс!»

Звезда смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор во время визита на дебютный бой своего соотечественника Майкла Конлана на профи-ринге пообещал побить знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера на боксерском ринге:
«Вот посмотрите, как я покорю бокс, вот поверьте мне. Когда я выйду на бой против Мейвезера, я шокирую весь этот долбанный мир!», - сказал Конор Макгрегор.
Источник — Boxingnews
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