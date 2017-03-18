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Каннингем нокаутировал экс-соперника Усика

Американский боксер триумфально вернулся на ринг, победив Фелипе Ромеро

  • 18.03.2017 19:06
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muscleandfitness.com. Стив Каннингем
© muscleandfitness.com. Стив Каннингем

Бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе 40-летний американец Стив Каннингем успешно вернулся на ринг после поражения единогласным решением судей от поляка Кшиштофа Гловацки, которое он потерпел в апреле прошлого года.

В своем первом за последние 11 месяцев боя Каннингем (29-8-1, 13 КО) победил единогласным решением судей мексиканца Фелипе Ромеро (19-12-1, 13 КО), известного украинским любителям бокса боем с Александром Усиком, который победил его техническим нокаутом в пятом раунде в своем дебютном поединке на профи-ринге.

Напомним, что в центральном бою этого вечера Амир Мансур победил Трэвиса Кауффмана.

Источник — Boxingnews

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