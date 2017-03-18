Генадій Головкін - Деніел Джейкобс. Анонс

18 березня на всесвітньо відомій арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться бій, у якому силами поміряються Геннадій Головкін з Казахстану та американець Деніел Джейкобс. Боксери боротимуться за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO.

Геннадій «GGG» Головкін (36-0, 33 КО). Казахський спортсмен блискуче заявив про себе на любительському ринзі - 345 перемог і лише 5 поразок. Його найвищим досягненням є срібло, завойоване на Олімпійських іграх 2004-го року в Афінах. На професійному ринзі дебютував у 2006-му році - бій проти Габора Балога завершився перемогою нокаутом вже в першому раунді. Геннадій відразу зарекомендував себе агресивним панчером з потужним нокаутуючим ударом і з того часу розпочав розчищати собі дорогу до чемпіонських титулів. У 2010-му мрії боксера втілилися в реальність - спочатку він побив тимчасового чемпіона WBA Мілтона Нуньєза, а потім і регулярного - Нельсона Тапію із Панами. У 2014-му Головкін поповнив свою колекцію титулами суперчемпіона WBA та тимчасового чемпіона WBC. Казахський боксер постійно повторював, що його мета - завоювати усі титули в середній вазі і продовжував легко і впевнено громити своїх опонентів. 2015-й подарував глядачам досить інтригуючий і видовищний поєдинок з Девідом Лем'є. Незважаючи на силу волі і бійцівські якості, які продемонстрував канадець, бій завершився у восьмому раунді, а Геннадій відібрав у суперника титул IBF. Минулий рік розпочався з гучних розмов про потенційний мегафайт між казахом та одним з найсильніших боксерів світу - мексиканцем Саулем Альваресом. Проте, як виявилося, усі розмови були лише порожніми балачками - на фанатів чекало велике розчарування, адже 18 травня Альварес залишив титул WBC вакантним і Головкін став повноправним чемпіоном. Свій останній бій Головкін провів 10 вересня минулого року, коли легко розібрався з британцем Келом Бруком.

Деніел «Golden child» Джейкобс (32-1, 29 КО). Американський боксер прославився своєю прекрасною кар'єрою в любительському боксі - фактично, спортсмен виграв усі змагання, в яких брав участь. У 2003-му році Джейкобс завоював золото Олімпійських ігор серед юніорів, а ще через рік - став чемпіоном США серед дев'ятнадцятирічних. На досягнутому він не став зупинятися і продовжив збирати регалії - спочатку виграв престижний турнір «Золоті рукавички», а потім став чемпіоном світу. Після такого успіху Деніел вирішив пошукати щастя на професійному ринзі - дебют відбувся 8 грудня 2007-го року, коли в першому раунді був жорстоко нокаутований Хосе Хуртадо. Після низки перемог над маловідомими суперниками, американець отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу у поєдинку з росіянином Дмитром Пирогом. Незважаючи на те, що саме Джейкобс вважався фаворитом, цей бій він програв нокаутом у п'ятому раунді. А потім на боксера очікувало найважче і найважливіше протистояння у його житті - лікарі діагностували рак…

Битва з страшною хворобою тривала сім місяців - після важкої боротьби та виснажливої операції, яка тривала дев'ять(!) годин Джейкобс таки одужав. Попри заборону лікарів повертатися на ринг, американець розпочав підготовку до нових боїв і наприкінці 2012-го року вперше після хвороби повернувся у великий бокс. Доля усміхнулася боксеру і в 2014-му в поєдинку з австралійцем Джародом Флетчером він завоював титул WBA Regular. Свій останній бій Деніел провів дев'ятого вересня минулого року - у реванші з Серхіо Мора він переміг технічним нокаутом у сьомому раунді.

Прогноз. Головною проблемою Геннадія Головкіна є вагова категорія, у якій він боксує. Справа в тому, що останніми роками середня вага фактично перетворилася в мертвий дивізіон. Рейтинги усіх провідних організацій заполонили маловідомі боксери, а достойних кандидатів для казахського чемпіона можна перерахувати на пальцях однієї руки. Безумовно, Джейкобс один з тих, хто може влаштувати на ринзі справжню перевірку чемпіону. Проте, якщо бути відвертим, навіть у такого сильного боксера як американець шансів на загальний успіх досить мало. Головною зброєю Деніела є його нокаутуючий удар - з тридцяти трьох проведених поєдинків двадцять дев'ять завершилися достроково. На його стороні так само і перевага у габаритах - Джейкобс на 7 сантиметрів вищий та має більший розмах рук (на 8 см). Звісно, все вищеназване обіцяє, що майбутній бій для казаха легкою прогулянкою точно не буде. Але в поєдинку з таким боксером, як Головкін на перше місце вийде вміння захищатись, а це ніколи не було сильною стороною американського боксера. Геннадій так само, як і суперник володіє вражаюче сильним ударом, а його неймовірна серія з дострокових перемог досягла уже 23-х поєдинків. Ідеальна робота на ногах та неймовірне вміння «GGG» різати кути вже давно перетворили його на одного з найкращих боксерів світу. Слабкі сторони є у кожного, не виняток і казахський чемпіон - доволі часто він так швидко поспішає з атакою, що просто забуває про власний захист. Остання зустріч з Бруком показала як багато пропускає Головкін, колись це може зіграти злий жарт з боксером.

Як би там не було, але коли у ринзі з'являються два суперники з сильним ударом і думками про атаку, ймовірність побачити усі 12 раундів досить низька. Ймовірно, бій завершиться в п'ятому - шостому раундах. Бокс - той вид спорту, де долю усього протистояння може вирішити один влучний удар, а тому незважаючи на усі прогнози списувати з рахунків Джейкобса не варто. Відповіді на всі питання ми дізнаємось дуже скоро, а поки нам залишається запастись терпінням і підтримати своїх фаворитів.

Микола ТИТЮК