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Генадій Головкін - Деніел Джейкобс. Анонс

Sport.ua аналізує шанси суперників на перемогу в протистоянні за звання чемпіона світу

  • 18.03.2017 19:21
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18 березня на всесвітньо відомій арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться бій, у якому силами поміряються Геннадій Головкін з Казахстану та американець Деніел Джейкобс. Боксери боротимуться за титули чемпіона світу за версіями WBA,  WBC,  IBF та IBO.

Геннадій «GGG»  Головкін (36-0, 33 КО). Казахський спортсмен блискуче заявив про себе на любительському ринзі - 345 перемог і лише 5 поразок.  Його найвищим досягненням є срібло,  завойоване на Олімпійських іграх 2004-го року в Афінах. На професійному ринзі  дебютував у 2006-му році - бій проти Габора Балога завершився перемогою нокаутом вже в першому раунді. Геннадій відразу зарекомендував себе агресивним панчером з потужним нокаутуючим ударом і з того часу розпочав розчищати собі дорогу до чемпіонських титулів. У 2010-му мрії боксера втілилися в реальність - спочатку він побив тимчасового чемпіона WBA Мілтона Нуньєза,  а потім і регулярного - Нельсона Тапію із Панами. У 2014-му Головкін поповнив свою колекцію титулами суперчемпіона WBA та тимчасового чемпіона WBC. Казахський боксер постійно повторював,  що його мета - завоювати усі титули в середній вазі і продовжував легко і впевнено громити своїх опонентів.  2015-й подарував глядачам досить інтригуючий і видовищний поєдинок з  Девідом Лем'є.  Незважаючи на силу волі і бійцівські якості,  які продемонстрував канадець,  бій завершився у  восьмому раунді,  а Геннадій відібрав у суперника титул IBF. Минулий рік розпочався з гучних розмов про потенційний мегафайт між казахом та одним з найсильніших боксерів світу - мексиканцем Саулем Альваресом.  Проте,  як виявилося, усі розмови були лише порожніми балачками - на фанатів чекало велике розчарування,  адже 18 травня Альварес залишив титул WBC вакантним і Головкін став повноправним чемпіоном. Свій останній бій Головкін провів 10 вересня минулого року,  коли легко розібрався з британцем Келом Бруком.

Деніел «Golden child» Джейкобс (32-1, 29 КО). Американський боксер прославився своєю прекрасною кар'єрою в любительському боксі - фактично,  спортсмен виграв усі змагання,  в яких брав участь.  У 2003-му році Джейкобс завоював золото Олімпійських ігор серед юніорів,  а ще через рік - став чемпіоном США серед дев'ятнадцятирічних. На досягнутому він не став зупинятися і продовжив збирати регалії - спочатку виграв престижний турнір «Золоті рукавички», а потім став чемпіоном світу.  Після такого успіху Деніел вирішив пошукати щастя на професійному ринзі - дебют відбувся 8 грудня 2007-го року,  коли в першому раунді був жорстоко нокаутований Хосе Хуртадо. Після низки перемог над маловідомими суперниками,  американець отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу у поєдинку з росіянином Дмитром Пирогом. Незважаючи на те, що саме Джейкобс вважався фаворитом,  цей бій він програв нокаутом у п'ятому раунді. А потім на боксера очікувало найважче і найважливіше протистояння у його житті - лікарі діагностували рак…

Битва з страшною хворобою тривала сім місяців - після важкої боротьби та виснажливої операції,  яка тривала дев'ять(!) годин Джейкобс таки одужав.  Попри заборону лікарів повертатися на ринг,  американець розпочав підготовку до нових боїв і наприкінці 2012-го року вперше після хвороби повернувся у великий бокс.  Доля усміхнулася боксеру і  в 2014-му в поєдинку з австралійцем Джародом Флетчером він завоював титул WBA Regular. Свій останній бій Деніел провів дев'ятого вересня минулого року - у реванші з Серхіо Мора він переміг технічним нокаутом у сьомому раунді.

Прогноз. Головною проблемою Геннадія Головкіна є вагова категорія,  у якій він боксує.  Справа в тому,  що останніми роками середня вага фактично перетворилася в мертвий дивізіон. Рейтинги усіх провідних організацій заполонили маловідомі боксери,  а достойних кандидатів для казахського чемпіона можна перерахувати на пальцях однієї руки.  Безумовно,  Джейкобс один з тих,  хто може влаштувати на ринзі справжню перевірку чемпіону.  Проте,  якщо бути відвертим,  навіть у такого сильного боксера як американець шансів на загальний успіх досить мало. Головною зброєю Деніела є його нокаутуючий удар - з тридцяти трьох проведених поєдинків двадцять дев'ять завершилися достроково.  На його стороні так само і перевага у габаритах - Джейкобс на 7 сантиметрів вищий та має більший розмах рук (на 8 см). Звісно,  все вищеназване обіцяє,  що майбутній бій для казаха легкою прогулянкою точно не буде.  Але в поєдинку з таким боксером, як Головкін на перше місце вийде вміння захищатись,  а це ніколи не було сильною стороною американського боксера.  Геннадій так само,  як і суперник володіє вражаюче сильним ударом,  а його неймовірна серія з дострокових перемог досягла уже 23-х поєдинків.  Ідеальна робота на ногах та неймовірне вміння «GGG» різати кути вже давно перетворили його на одного з найкращих боксерів світу.  Слабкі сторони є у кожного,  не виняток і казахський чемпіон - доволі часто він так швидко поспішає з атакою,  що просто забуває про власний захист. Остання зустріч з Бруком показала як багато пропускає Головкін,  колись це може зіграти злий жарт з боксером.

Як би там не було,  але коли у ринзі з'являються два суперники з сильним ударом і думками про атаку,  ймовірність побачити усі 12 раундів досить низька. Ймовірно,  бій завершиться в п'ятому - шостому раундах. Бокс - той вид спорту,  де долю усього протистояння може вирішити один влучний удар,  а тому незважаючи на усі прогнози списувати з рахунків Джейкобса не варто.  Відповіді на всі питання ми дізнаємось дуже скоро,  а поки нам залишається запастись терпінням і підтримати своїх фаворитів.

Микола ТИТЮК

Источник — Sport.ua

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