Мурат ГАССИЕВ: «Шансы Головкина и Джейкобса – 50 на 50»

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев в интервью Fightnews.com дал свой прогноз на сегодняшний бой своего друга казахстанца Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса:

«Это хороший бой для всех нас. Шансы соперников - 50 на 50. Джейкобс - отличный боец с хорошим ударом. Он может протестировать Головкина.

Тренировочный лагерь Гены прошел хорошо, у него были хорошие спарринг-партнеры… Спарринговал ли я с ним? Нет, может, в будущем… Он для меня слишком силен. Мой прогноз? Победа Геннадия большим нокаутом в шестом раунде», - сказал Мурат Гассиев.