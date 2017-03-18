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Мурат ГАССИЕВ: «Шансы Головкина и Джейкобса – 50 на 50»

Российский боксер поделился ожиданиями от грядущего поединка

  • 18.03.2017 19:55
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boxingplanet.ru. Мурат Гассиев
© boxingplanet.ru. Мурат Гассиев

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев в интервью Fightnews.com дал свой прогноз на сегодняшний бой своего друга казахстанца Геннадия Головкина против американца Дэниэла Джейкобса:

«Это хороший бой для всех нас. Шансы соперников - 50 на 50. Джейкобс - отличный боец с хорошим ударом. Он может протестировать Головкина.

Тренировочный лагерь Гены прошел хорошо, у него были хорошие спарринг-партнеры… Спарринговал ли я с ним? Нет, может, в будущем… Он для меня слишком силен. Мой прогноз? Победа Геннадия большим нокаутом в шестом раунде», - сказал Мурат Гассиев.

Источник — Boxingnews

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