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Бой Мейвезер – Макгрегор может состояться в сентябре

Ранее сообщалось, что бойцы проведут поединок в июне

  • 18.03.2017 20:45
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klitschko-brothers.com. Флойд Мейвезер
© klitschko-brothers.com. Флойд Мейвезер

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор заявил, что хочет провести бой с экс-чемпионом мира по боксу, одним из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий в истории этого вида спорта Флойдом Мейвезером в сентябре 2017 года.

«Я думаю о сентябре. Мы обсуждаем проведение боя в сентябре и близки к договору. Я пытался поговорить с Флойдом, прилетал в Лас-Вегас, но он сбежал. Он ошарашен, а вы бы не были? Никто не знает, чего от меня ждать. Никто и не должен этого знать», - рассказал Макгрегор в комментарии Mirror.

Мейвезер на этой неделе официально заявил, что возвращается в профессиональный спорт ради боя со звездой UFC. Правда, по словам американца он хотел бы драться с Макгрегором в июне. «Когда я встречался с Артуро Гатти и побил его, я был на стороне А, он – на сторонеп В. Я просто бил его, не плакал, не жаловался, - заявил Мейвезер. - Когда я встретился с Оскаром Де Ла Хойей, он был на стороне А, я был на стороне В. Я не плакал, не жаловался, бил его, и перешел на сторону А. А вот для Конора Макгрегора я должен вернуться в большой спорт, чтобы сразиться Конором Макгрегором. Мы здесь не для того, чтобы ныть о деньгах. Если ты хочешь сражаться, подпиши контракт и готовься к бою. Не нужно терять время. Мы должны сделать это быстро. Давайте сделаем это в июне».

Источник — Klitschko-brothers

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