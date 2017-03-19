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Головкин победил Джейкобса в 12-раундовом поединке

Казах выиграл единогласным решением судей

  • 19.03.2017 09:52
  • 2344 просмотров
  • 9 комментария
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Як і належить чемпіонським поєдинкам цей бій обидва боксери розпочали досить обережно - ціна помилки могла виявитися непомірно високою. Головкін відразу захопив центр рингу і намагався донести до суперника одиничні джеби,  проте той впевнено контролював бій і тримав казаха на дальній дистанції. Другий раунд більш впевнено провів Джейкобс - комбінував удари,  небезпечно пробивав джебами і продовжував боксувати на відстані з чемпіоном. Наступні три хвилини довели очевидну істину - цей поєдинок мав стати дуже важким для підрахунку,  оскільки ініціатива постійно переходила від одного боксера до іншого.
 
Четвертий раунд став справжньою несподіванкою для американця - після потужних ударів в щелепу він опинився в нокдауні. Здавалося,  що неминуче наближається фінал поєдинку,  оскільки відчувши близький успіх,  Головкін обрушився з потужними ударами. Незважаючи на повністю провалений раунд,  завдяки хорошій роботі на ногах Джейкобс таки вистояв.  Далі події розвивалися за схожим сценарієм - чемпіон небезпечно пробивав джебами,  вміло різав кути і лише диво допомогло американцю почути гонг. 
 
Другу половину бою Головкін розпочав дещо пасивніше - незважаючи на зайнятий центр рингу він дозволяв супернику проводити небезпечні контратаки і лише час від часу вибухав серіями джебів або ударами по корпусу. 
 
Восьмий та дев'ятий раунд набагато впевненіше провів претендент. Джейкобс контролював хід бою,  вміло захищався і не дозволяв казаху пробивати у відповідь. Коли насувалася небезпека,  Деніел клінчував або швидко зміщувався у сторони - його робота на ногах конкретно у цьому поєдинку заслуговує окремої похвали. 
 
Чемпіонські раунди стали справжньою перевіркою нервів не тільки для боксерів,  але й для кожного,  хто дивився цей бій. Геннадій намагався підійти на середню або ближню дистанцію,  де він завжди почував себе як риба у воді,  проте вмілі захисні дії претендента зводили усі зусилля чемпіона нанівець.  До того ж,  пішовши у наступ,  казахський боксер доволі неочікувано почав багато пропускати. 
 
Одинадцятий раунд пройшов на зустрічних курсах,  проте втома після виснажливого бою давалася взнаки - якісного боксу і акцентованих ударів стало менше,  натомість збільшилася кількість клінчів.  Кінцівку раунду впевнено записав на свій рахунок Джейкобс - лівий боковий добряче потряс чемпіона. 
 
Останні три хвилини,  розуміючи,  що може програти,  Головкін розпочав досить активно.  Боксер зайняв центр,  намагаючись донести до суперника свої нокаутуючі удари,  проте нічого путнього з цього не вийшло.  Звязавши суперника в клінчі,  Деніел загасив атакуючу міць суперника і завдав декілька болючих ударів у відповідь.  Розв'язка могла наступити за п'ятнадцять секунд до кінця,  коли казах пропустив потужний удар зліва,  проте зібравши усі сили,  Головкін таки почув фінальний гонг. 
 
Долю поєдинку довелось вирішувати суддям - їх вердикт був одностайним - перемога чемпіона з рахунком 114:113, 115:112 та 115:112. Правду кажучи,  це був найслабший бій казаха за останні роки - для перемоги він зробив надто мало.  Натомість,  Деніел Джейкобс добряче здивував - підготувавшись до цього поєдинку як найважливішого у своєму житті - американець проявив усі найкращі якості і влаштував для Головкіна справжню перевірку.  Зважаючи на пасивність чемпіона та сильно проведений бій від Джейкобса,  суддівське рішення ще довго буде причиною обговорень та суперечок. 
 
Микола ТИТЮК

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Igoreus Barmaleus
      Igoreus Barmaleus, 19.03.2017 10:20
    -1
    Гена - король
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    Щетинин Максим
      Щетинин Максим, 19.03.2017 10:25
    0
    Пожалуй самый сложный бой в карьере у Гены. Нужно отдать должное Джейкобсу, который не переставал верить в собственные силы даже после того, как побывал на полу. GGG вовремя не перестроился и вплоть до конца боя шел вперед с мыслями об одном сильном ударе, что было его ошибкой. Очень много пропускал, а в концовке боя было видно как сильно устал. Думаю если бы в бою не было нокдауна, то кто знает чем бы кончился этот бой.
    Тем не менее поздравляю Геннадия!
    PS команда Альвареса очень грамотно тянет время каждый раз откладывая бой с Готовкиным, потому что понимают, то самое время играет в их пользу, и через год, явным фаворитом вероятного боя, уже будет Канело.
    Ссылка
    Igoreus Barmaleus
      Igoreus Barmaleus, 19.03.2017 10:35
    +4
    Гене уже считай 35. В этом возрасте люди начинают сдавать, тем более средневесы. Канело 26-летний пиздюк будет ждать пока Гене стукнет 40. А потом будет рассказывать как он победил многолетнего доминатора.
    Ссылка
    Igoreus Barmaleus
      Igoreus Barmaleus, 19.03.2017 10:35
    +2
    Чтобы там канело не рассказывал он спрыгнул с боя против топового GGG и отдал пояс
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    Олександр Іванович
      Олександр Іванович, 19.03.2017 10:50
    0
    Які можуть бути сумніви? Головкін чемпіон, ще й нокдаун був, тут без сумнівів....
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    komp-iigor
      komp-iigor, 19.03.2017 10:53
    +2
    Головкин в этом бою выглядел хреново и победа не убедительная. Тактики на бой нет, выехал за счет брони. Пора менять тренера.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 19.03.2017 10:57
    +2
    трудно быть Богом (с)
    Ссылка
    vladraschevski
      vladraschevski, 19.03.2017 11:01
    +1
    Все равно против Лома нет приема! Ломаченко Вася будет десять лет лучшый в мире!!!
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 19.03.2017 11:10
    0
    Igoreus Barmaleus, 19.03.2017 10:35
    Гене уже считай 35. В этом возрасте люди начинают сдавать, тем более средневесы. Канело 26-летний пиздюк будет ждать пока Гене стукнет 40. А потом будет рассказывать как он победил многолетнего доминатора.
    Ну ведь это работает ! В свое врем Ковалев побил деда Хопкинса и стал крутым!
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