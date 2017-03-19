Як і належить чемпіонським поєдинкам цей бій обидва боксери розпочали досить обережно - ціна помилки могла виявитися непомірно високою. Головкін відразу захопив центр рингу і намагався донести до суперника одиничні джеби, проте той впевнено контролював бій і тримав казаха на дальній дистанції. Другий раунд більш впевнено провів Джейкобс - комбінував удари, небезпечно пробивав джебами і продовжував боксувати на відстані з чемпіоном. Наступні три хвилини довели очевидну істину - цей поєдинок мав стати дуже важким для підрахунку, оскільки ініціатива постійно переходила від одного боксера до іншого.

Четвертий раунд став справжньою несподіванкою для американця - після потужних ударів в щелепу він опинився в нокдауні. Здавалося, що неминуче наближається фінал поєдинку, оскільки відчувши близький успіх, Головкін обрушився з потужними ударами. Незважаючи на повністю провалений раунд, завдяки хорошій роботі на ногах Джейкобс таки вистояв. Далі події розвивалися за схожим сценарієм - чемпіон небезпечно пробивав джебами, вміло різав кути і лише диво допомогло американцю почути гонг.

Другу половину бою Головкін розпочав дещо пасивніше - незважаючи на зайнятий центр рингу він дозволяв супернику проводити небезпечні контратаки і лише час від часу вибухав серіями джебів або ударами по корпусу.

Восьмий та дев'ятий раунд набагато впевненіше провів претендент. Джейкобс контролював хід бою, вміло захищався і не дозволяв казаху пробивати у відповідь. Коли насувалася небезпека, Деніел клінчував або швидко зміщувався у сторони - його робота на ногах конкретно у цьому поєдинку заслуговує окремої похвали.

Чемпіонські раунди стали справжньою перевіркою нервів не тільки для боксерів, але й для кожного, хто дивився цей бій. Геннадій намагався підійти на середню або ближню дистанцію, де він завжди почував себе як риба у воді, проте вмілі захисні дії претендента зводили усі зусилля чемпіона нанівець. До того ж, пішовши у наступ, казахський боксер доволі неочікувано почав багато пропускати.

Одинадцятий раунд пройшов на зустрічних курсах, проте втома після виснажливого бою давалася взнаки - якісного боксу і акцентованих ударів стало менше, натомість збільшилася кількість клінчів. Кінцівку раунду впевнено записав на свій рахунок Джейкобс - лівий боковий добряче потряс чемпіона.

Останні три хвилини, розуміючи, що може програти, Головкін розпочав досить активно. Боксер зайняв центр, намагаючись донести до суперника свої нокаутуючі удари, проте нічого путнього з цього не вийшло. Звязавши суперника в клінчі, Деніел загасив атакуючу міць суперника і завдав декілька болючих ударів у відповідь. Розв'язка могла наступити за п'ятнадцять секунд до кінця, коли казах пропустив потужний удар зліва, проте зібравши усі сили, Головкін таки почув фінальний гонг.

Долю поєдинку довелось вирішувати суддям - їх вердикт був одностайним - перемога чемпіона з рахунком 114:113, 115:112 та 115:112. Правду кажучи, це був найслабший бій казаха за останні роки - для перемоги він зробив надто мало. Натомість, Деніел Джейкобс добряче здивував - підготувавшись до цього поєдинку як найважливішого у своєму житті - американець проявив усі найкращі якості і влаштував для Головкіна справжню перевірку. Зважаючи на пасивність чемпіона та сильно проведений бій від Джейкобса, суддівське рішення ще довго буде причиною обговорень та суперечок.

Микола ТИТЮК



