Геннадий ГОЛОВКИН: «Реванш с Джейкобсом? Конечно»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал свою победу единогласным решением судей в очень непростом бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом:

«Джейкобс - чистый, очень квалифицированный, очень хороший боец», - высоко оценил Головкин качества своего оппонента.

На вопрос Макса Келлермана, готов ли он предоставить Джейкобсу матч-реванш, Головкин ответил утвердительно: «Да, конечно».