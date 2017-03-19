Геннадий ГОЛОВКИН: «Реванш с Джейкобсом? Конечно»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал свою победу единогласным решением судей в очень непростом бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом:
«Джейкобс - чистый, очень квалифицированный, очень хороший боец», - высоко оценил Головкин качества своего оппонента.
На вопрос Макса Келлермана, готов ли он предоставить Джейкобсу матч-реванш, Головкин ответил утвердительно: «Да, конечно».
Источник — Boxingnews
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