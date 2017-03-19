Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Геннадий ГОЛОВКИН: «Реванш с Джейкобсом? Конечно»

Казахский боксер готов дать еще один шанс своему сопернику

  • 19.03.2017 10:21
  • 451 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин прокомментировал свою победу единогласным решением судей в очень непростом бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом:

«Джейкобс - чистый, очень квалифицированный, очень хороший боец», - высоко оценил Головкин качества своего оппонента.

На вопрос Макса Келлермана, готов ли он предоставить Джейкобсу матч-реванш, Головкин ответил утвердительно: «Да, конечно».

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.