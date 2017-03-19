Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе никарагуанец Роман Гонсалес (46-1, 38 КО), который, по мнению многих (возможно даже, большинства) изданий и экспертов занимал первую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (рейтинг Р4Р), потерпел сенсационное поражение в бою с таиландцем Висаксилом Вангеком (42-4-1, 38 КО).



Бой получился абсолютно брутальным, настоящей войной в ринге. Уже в первом раунде Гонсалес впервые в своей карьере побывал в нокдауне, а в четвертом раунде получил большое рассечение возле правого глаза после столкновения головами. И хотя после повторного столкновения головами рефери снял с Вангека одно очко, это не повлияло на результат боя - только один судья отдал ничью со счетом 113:113, а двое других отдали победу претенденту со счетом 114:112.