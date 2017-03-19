Перспективный украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук (3-0, 3 КО) одержал свою третью победу на профи-ринге, нокаутировав в третьем раунде кубинца Ясмани Педросо (1-2, 1 КО).
С самого начала боя Богачук захватил инициативу, однако и сам пропустил несколько ударов во втором раунде. Но уже в третьем раунде Сергей разбил своего соперника, дважды отправив его на настил ринга - после второго нокдауна рефери остановил бой, зафиксировав победу Сергея Богачука техническим нокаутом.
Источник — Boxingnews
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