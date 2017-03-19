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Димитренко нокаутировал небитого Граната в первом раунде

Бывший чемпион Европы побил шведского боксера в его родном городе

  • 19.03.2017 16:14
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Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе Александр Димитренко (40-3, 26 КО), представляющий ныне Германию, одержал сенсационную победу в поединке с небитым ранее шведским боксером Адрианом Гранатом (14-1, 13 КО).

Бой закончился победой Александра Димитренко нокаутом в первом раунде, что стало настоящим шоком для местной публики - бой проходил в родном городе Граната Мальме.

Источник — Boxingnews

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