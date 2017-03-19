Бывший чемпион Европы в супертяжелом весе Александр Димитренко (40-3, 26 КО), представляющий ныне Германию, одержал сенсационную победу в поединке с небитым ранее шведским боксером Адрианом Гранатом (14-1, 13 КО).
Бой закончился победой Александра Димитренко нокаутом в первом раунде, что стало настоящим шоком для местной публики - бой проходил в родном городе Граната Мальме.
Источник — Boxingnews
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