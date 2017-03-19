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Мариуш Вах победил Эркана Тепера единогласным решением судей

Польский боксер завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии IBF

  • 19.03.2017 16:34
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fightnews.info. Эркан Тепер и Мариуш Вах
© fightnews.info. Эркан Тепер и Мариуш Вах

Польский супертяж Мариуш Вах (33-2, 17 КО) завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии IBF в супертяжелом весе, победив в Германии единогласным решением судей местного боксера Эркана Тепера (16-2, 10 КО).

Вах хорошо начал бой, выиграв первые четыре раунда, однако в следующих пяти Тепер почти выровнял ситуацию в ринге. 10 и 11 раунды Мариуш Вах выиграл уверенно, а в 12-м активнее был Тепер, но эта поздняя активность, а также домашние стены (чего опасались польские комментаторы), ему не помогли - все трое судей отдали заслуженную победу Мариушу Ваху со счетом 116:112, 115:113 и 115:113.

Источник — Boxingnews

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