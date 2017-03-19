ДЖЕЙКОБС: «Считаю, что выиграл у Головкина с разницей в два раунда»

Американский боксер Дэниэл Джейкобс в интервью комментатору НВО Максу Келлерману прокомментировал свое поражение единогласным решением судей в бою с чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным:
«Я думаю, что я выиграл бой, и фаны поддерживают меня в этом. Я считаю, что я выиграл бой как минимум с разницей в два раунда», - сказал Дэниэл Джейкобс.
Источник — Boxingnews
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