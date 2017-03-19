ДЖЕЙКОБС: «Считаю, что выиграл у Головкина с разницей в два раунда»

Кричалками делу не поможешь. Только на гол от Коноплянки и надежда. А вы уважаемые уже и обосрать...

Похоже он только языком и умеет чухать. Ну какая нахрен ничья, только ВЛЕТ, и ничего больше))))

КОНОПЛЯНКА: «Думаю, что ничья с хорватами будет неплохим вариантом»для цього дві необхідних уиови...