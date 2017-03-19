Сергей КОВАЛЕВ: «Хочу жестоко побить Уорда, потому что он не мужик»

Российский боксер Сергей Ковалев заявил о желании как можно скорее провести матч-реванш против Андре Уорда. Напомним, в первом бою американец победил по очкам.

«Я уже начал тренировки. Постепенно я набираю форму. Думаю, мой следующий бой будет в июне или июле.

Я хочу жестоко побить Уорда. Я не хочу говорить об этом куске дерьма. Он просто кусок дерьма для меня, потому что он не мужик. У нас есть контракт на реванш, но он говорит: «Не сейчас, мы чемпионы. Если вы хотите драться, то делайте по новому контракту, на наших условиях». Хорошо, дайте знать, какие условия. Если я на них не соглашусь, то готов драться по первому контракту. Я готов», - сказал Ковалев.