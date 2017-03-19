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Сергей КОВАЛЕВ: «Хочу жестоко побить Уорда, потому что он не мужик»

Россиянин вновь заговорил о матче-реванше

  • 19.03.2017 19:11
  • 853 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Lenta.ru. Сергей Ковалев
© Lenta.ru. Сергей Ковалев

Российский боксер Сергей Ковалев заявил о желании как можно скорее провести матч-реванш против Андре Уорда. Напомним, в первом бою американец победил по очкам.

«Я уже начал тренировки. Постепенно я набираю форму. Думаю, мой следующий бой будет в июне или июле. 

Я хочу жестоко побить Уорда. Я не хочу говорить об этом куске дерьма. Он просто кусок дерьма для меня, потому что он не мужик. У нас есть контракт на реванш, но он говорит: «Не сейчас, мы чемпионы. Если вы хотите драться, то делайте по новому контракту, на наших условиях». Хорошо, дайте знать, какие условия. Если я на них не соглашусь, то готов драться по первому контракту. Я готов», - сказал Ковалев.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    u.l.s.w
      u.l.s.w, 19.03.2017 19:26
    +6
    Пригорело, с лузерами такое случается.
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    Трактор
    Трактор, 19.03.2017 19:30
    -4
    u.l.s.w, 19.03.2017 19:26
    Пригорело, с лузерами такое случается.
    что тоже пригорало?
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    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 19.03.2017 19:52
    +4
    Быдло, боярошника выпей.
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    Ossa8860
      Ossa8860, 19.03.2017 20:04
    0
    После драки кулаками... Может быть и поздно. Ковалёву стоит попробовать взять титул с кем-нибудь другим.
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    serg9974
    online
    serg9974, 19.03.2017 20:16
    0
    Уорд трус.Как в свое время от Кличко бегал Льюис.Ковалев в первом бою выиграл.
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