Геннадий ГОЛОВКИН: «Джейкобс – лучший из моих соперников»

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казах Геннадий Головкин на послематчевой пресс-конференции после боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом назвал Джейкобса самым сильным соперником в своей карьере.

«Да, я думаю, что Дэнни - лучший из моих соперников. Он очень хорош, очень умен, у него очень высокий боксерский IQ, он не паникует, не теряет контроль», - сказал Геннадий Головкин.