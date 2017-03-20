Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Геннадий ГОЛОВКИН: «Джейкобс – лучший из моих соперников»

Казахский боксер не поскупился на комплименты для своего оппонента

  • 20.03.2017 09:21
  • 170 просмотров
  • 0 комментария
Метки
vesti.kz. Геннадий Головкин
© vesti.kz. Геннадий Головкин

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казах Геннадий Головкин на послематчевой пресс-конференции после боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом назвал Джейкобса самым сильным соперником в своей карьере.

«Да, я думаю, что Дэнни - лучший из моих соперников. Он очень хорош, очень умен, у него очень высокий боксерский IQ, он не паникует, не теряет контроль», - сказал Геннадий Головкин.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.