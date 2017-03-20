Вашему вниманию официальный промо-ролик боя Василия Ломаченко и Джейсона Сосы, который состоится 8 апреля в США, от телеканала HBO.
Источник — Sport.ua
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Вашему вниманию официальный промо-ролик боя Василия Ломаченко и Джейсона Сосы, который состоится 8 апреля в США, от телеканала HBO.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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