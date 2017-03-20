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Официальное промо-видео боя Ломаченко - Соса

Поединок украинского чемпиона состоится 8-го апреля

  • 20.03.2017 15:36
  • 238 просмотров
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Sport.ua. Василий Ломаченко
© Sport.ua. Василий Ломаченко

Вашему вниманию официальный промо-ролик боя Василия Ломаченко и Джейсона Сосы, который состоится 8 апреля в США, от телеканала HBO.

Источник — Sport.ua

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