Двое украинцев вышли в финал чемпионата Европы

Сьогодні у Румунії пройшли півфінальні поєдинки Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків до 22 років. За результатами двобоїв двом представникам збірної України вдалося вийти до фіналу змагань.

Таким чином в активі нашої команди вже є гарантовані три бронзові нагороди Континентальної першості, які для нашої команди здобули: Ростислав Білостоцький (вагова категорія 49 кг), Степан Грекул (вагова категорія 81 кг) та Рамазан Муслімов (вагова категорія 91 кг).

Фінальні поєдинки Чемпіонату Європи з боксу до 22 років пройдуть 21 березня, в яких збірна України буде представлена, як вже раніше повідомлялося, в двох вагових категоріях. За золото Континентальної першості змагатимуться: Ярослав ХАРЦИЗ (вагова категорія 60 кг) та Олександр ХИЖНЯК (вагова категорія 75 кг).



Склад фінальних пар