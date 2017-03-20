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Двое украинцев вышли в финал чемпионата Европы

В Румынии состоятся решающие поединки чемпионата Европы среди мужчин до 22 лет

  • 20.03.2017 22:22
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fbu.net.ua
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Сьогодні у Румунії пройшли півфінальні поєдинки Чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків до 22 років. За результатами двобоїв двом представникам збірної України вдалося вийти до фіналу змагань.

Таким чином в активі нашої команди вже є гарантовані три бронзові нагороди Континентальної першості, які для нашої команди здобули: Ростислав Білостоцький (вагова категорія 49 кг), Степан Грекул (вагова категорія 81 кг) та Рамазан Муслімов (вагова категорія 91 кг).

Фінальні поєдинки Чемпіонату Європи з боксу до 22 років пройдуть 21 березня, в яких збірна України буде представлена, як вже раніше повідомлялося, в двох вагових категоріях. За золото Континентальної першості змагатимуться: Ярослав ХАРЦИЗ (вагова категорія 60 кг) та Олександр ХИЖНЯК (вагова категорія 75 кг).

Склад фінальних пар

Источник — Федерация бокса Украины

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