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Дэвид ХЭЙ: «Моя цель в боксе не изменилась»

Британский боксер обещает вернуться до конца года

  • 20.03.2017 23:32
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Экс-чемпион мира Дэвид Хэй уверен, что его «бойцовые качества» помогут ему вернуться в ринг до конца этого года и стать даже лучше, чем он был раньше. Хэй перенес операцию по восстановления разрыва ахиллово сухожилия, которое заработал в шестом раунде в бою против Тони Белью, и на данный момент доволен тем, как проходит процесс лечения.

«Бокс — это тяжелый способ зарабатывать себе на жизнь, но некоторые из нас рождены для этого, и, мне кажется, что и я тоже, — заявил Хэй. — Когда дела в ринге приобретают неожиданный поворот, я знаю, что буду драться до последнего своего вздоха. И уверен, что большинство бойцов в мире высокого класса обладают такими же качествами».

«Моя цель в боксе не изменилась. Я все так же хочу вернуть себе титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Думаю, я доказал всем, что я все еще боец, что я воин, и это, чем я хочу заниматься в жизни. Если лечение будет проходить так, как он идет сейчас, я уверен, что смогу вернуться в ринг еще до конца года, и смогу показать бой лучше, чем во встрече с Белью», — добавил Хэй.

 

Источник — Boxnews.com.ua

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