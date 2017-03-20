Дэвид ХЭЙ: «Моя цель в боксе не изменилась»

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй уверен, что его «бойцовые качества» помогут ему вернуться в ринг до конца этого года и стать даже лучше, чем он был раньше. Хэй перенес операцию по восстановления разрыва ахиллово сухожилия, которое заработал в шестом раунде в бою против Тони Белью, и на данный момент доволен тем, как проходит процесс лечения.



«Бокс — это тяжелый способ зарабатывать себе на жизнь, но некоторые из нас рождены для этого, и, мне кажется, что и я тоже, — заявил Хэй. — Когда дела в ринге приобретают неожиданный поворот, я знаю, что буду драться до последнего своего вздоха. И уверен, что большинство бойцов в мире высокого класса обладают такими же качествами».

«Моя цель в боксе не изменилась. Я все так же хочу вернуть себе титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Думаю, я доказал всем, что я все еще боец, что я воин, и это, чем я хочу заниматься в жизни. Если лечение будет проходить так, как он идет сейчас, я уверен, что смогу вернуться в ринг еще до конца года, и смогу показать бой лучше, чем во встрече с Белью», — добавил Хэй.