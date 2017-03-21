Бой Хелениус – Чисора может пройти в мае

33-летний финский супертяжеловес Роберт Хелениус (24-1, 15 КО) может провести второй в своей профессиональной карьере поединок против британца Дерека Чисоры (26-7, 18 КО). По предварительной информации, бой Хелениус – Кличко пройдет 27 мая в Хельсинке.
Об этом сообщают шведские СМИ, со ссылкой на промоутеров обоих боксеров. Если поединок состоится, то это будет вторая встреча Хелениса и Чисоры в ринге: в декабре 2011-го финн выиграл разделенным решением судей.
Сообщается, что после этого поединка боксеры несколько раз были близки к бою, однако достичь договоренности им не удавалось. Сейчас же сторонам осталось только поставить подписи под соглашением.
Хелениус свой последний поединок провел в декабре прошлого года, досрочно победив Гонсало Омар Басиле. Чисора также дрался в декабре 2016-го, проиграв Диллиану Уайту.
Источник — Klitschko-brothers
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