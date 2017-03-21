Бой Хелениус – Чисора может пройти в мае

Как будто раньше футболеры не шутили друг над другом во время сборов. Просто раньше не было инста...

Ярик ясно даёт понять, что пока на Украине не сменится режим, он Металлистом заниматься не будет.

Це ж треба тезка, ще й з одного міста - неПитера. А з автором початкового посту, вважаю, дискутув...