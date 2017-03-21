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Пулев сразится с экс-соперником Кличко, Фьюри и Джошуа

Поединок болгарского боксера с Кевином Джонсоном состоится 28-го апреля в Софии

  • 21.03.2017 16:53
  • 240 просмотров
  • 1 комментария
Метки
boxnews.com.ua, Кубрат Пулев
© boxnews.com.ua, Кубрат Пулев

Следующим соперником официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе болгарина Кубрата Пулева (24-1, 13 КО) станет американский боксер Кевин Джонсон (30-7-1, 14 КО), известный любителям бокса по боям с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Бой Кубрата Пулева с Кевином Джонсоном состоится 28 апреля в столице Болгарии Софии.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    an52
    online
      an52, 21.03.2017 17:54
    0
    Пулев з реальними суперниками вже не збирається зустрічатись? Тільки з ветеранами, що давно вже вийшли в тираж? Тоді чого він в перший п'ятірці рейтингів сидить?
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