Пулев сразится с экс-соперником Кличко, Фьюри и Джошуа

Следующим соперником официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе болгарина Кубрата Пулева (24-1, 13 КО) станет американский боксер Кевин Джонсон (30-7-1, 14 КО), известный любителям бокса по боям с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Бой Кубрата Пулева с Кевином Джонсоном состоится 28 апреля в столице Болгарии Софии.
Источник — Boxingnews
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