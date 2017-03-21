Деонтей УАЙЛДЕР: «Я хочу драться как можно чаще»

Чемпион мира по версии WBC, американский боксер Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО), которого Всемирный боксерский совет обязал провести защиту титула против Бермейна Стиверна, рассказал, когда планирует вернуться на ринг после победы над Джеральдом Вашингтоном.

По словам Уайлдера, он намерен объединить титулы в супертяжелом дивизионе, а в качестве своей первой цели на этом пути он выбрал чемпиона мира WBO, новозеландца Джозефа Паркера, который 6 мая в Окленде проведет поединок против Хью Фьюри.

«Думаю, что Паркер выиграет, - цитирует Уайлдера bokser.org. – Я видел его бои и потому в поединке против Хью Фьюри ставлю на него. Я хочу объединить титулы в дивизионе, поэтому пояс WBO меня очень интересует. Я не успокоюсь, пока не соберу все пояса. А чтобы начать пополнять свою коллекцию, я вначале должен буду победить Паркера. Это обязательно случится, вопрос времени».

Как признался Уайлдер, свой следующий бой он хочет провести уже в июне. «Я бы хотел выйти в ринг в июне, а потом – в сентябре. Я хочу драться как можно чаще. Я всегда говорил, что хочу быть активным и не люблю длительные простои. Я готов драться против обладателей титулов и в других странах».