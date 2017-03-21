ЛОМАЧЕНКО: «Рад, что оставляю след в своем любимом деле»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о целях в профессиональном боксе.
«Стремлюсь к тому, чтобы у какого-то парня спросили: «Кто у тебя кумир?» А он ответил: «Василий Ломаченко». Это было бы мне очень приятно.
Я рад, что оставляю след в своем любимом деле, что в истории останется такое имя.
Могу сказать, когда я точно закончу. Это когда мне надоест выполнять тяжелую работу в зале и когда мне надоест одевать перчатки. Вот тогда я сразу же завяжу. Я знаю точно, что, когда мне это надоест, то ни за какие деньги я не вернусь».
Источник — Xsport
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не стоило бы столько разглагольствовать перед важным боем...... Американский латинос-Соса-тоже обладатель пояса и явно не ямайский боец.... предчувствия подсказывают что не стоит много говорить перед боем
Ямайский боец победил сосу непонятно за что ничью поставили
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