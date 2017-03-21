ЛОМАЧЕНКО: «Рад, что оставляю след в своем любимом деле»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о целях в профессиональном боксе.



«Стремлюсь к тому, чтобы у какого-то парня спросили: «Кто у тебя кумир?» А он ответил: «Василий Ломаченко». Это было бы мне очень приятно.

Я рад, что оставляю след в своем любимом деле, что в истории останется такое имя.



Могу сказать, когда я точно закончу. Это когда мне надоест выполнять тяжелую работу в зале и когда мне надоест одевать перчатки. Вот тогда я сразу же завяжу. Я знаю точно, что, когда мне это надоест, то ни за какие деньги я не вернусь».