Владимир КЛИЧКО: «Главное — доверять своему телу и верить в свой опыт»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко, которому 25 марта исполнится 41 год, призвал болельщиков не переживать по поводу его совсем немолодого по боксерским меркам возраста в преддверии боя с молодым и очень опасным британцем Энтони Джошуа:



«Люди продолжают задавать мне вопросы о моем возрасте. Возраст - не проблема, это всего лишь цифра. Самое главное - доверять своему телу и верить в свой опыт», - написал Владимир Кличко на своей странице в Facebook.