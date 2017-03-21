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Владимир КЛИЧКО: «Главное — доверять своему телу и верить в свой опыт»

Украинский супертяжеловес считает, что возраст — не проблема

  • 21.03.2017 21:41
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко, которому 25 марта исполнится 41 год, призвал болельщиков не переживать по поводу его совсем немолодого по боксерским меркам возраста в преддверии боя с молодым и очень опасным британцем Энтони Джошуа:

«Люди продолжают задавать мне вопросы о моем возрасте. Возраст - не проблема, это всего лишь цифра. Самое главное - доверять своему телу и верить в свой опыт», - написал Владимир Кличко на своей странице в Facebook.

Источник — Boxingnews

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