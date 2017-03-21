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УАЙЛДЕР: «С Кличко было скучно, а я возвращаю дивизиону яркие краски»

Американский боец заявил, что будет драться с каждым претендентом, когда станет абсолютным чемпионом

  • 21.03.2017 22:12
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) рад, что эра братьев Кличко в дивизионе завершилась, и это привело, по его мнению, к возвращению зрительского интереса к некогда популярнейшей из категорий.
 
Уайлдер по-прежнему планирует установить единоличное правление в дивизионе и обещает, что как только все престижные титулы окажутся в его владении, любой обязательный претендент сможет получить свой шанс.

«Кличко превратили дивизион в сплошную скуку, и они об этом знают, – заявил Уайлдер в интервью Rolling Out. – Не могу не признать, что это потрясное ощущение – принимать участие в возвращении интереса к супертяжёлому весу. Я очень хочу, чтобы наша категория вернула утраченные позиции и вновь стала местом, где происходят действительно яркие вещи».

«Я счастлив быть частью всей этой супертяжёлой движухи. Моя главная цель – объединить титулы, и когда это случится, я дам шанс всем обязательным претендентам. Первые и вторые номера, поехали! Стану абсолютным чемпионом – и свой шанс сможет получить любой желающий», – приводит слова Уайлдера vRINGe.com

Стоит ли напоминать, что на мегафайт Кличко – Джошуа, который состоится на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли», все 90 000 билетов были буквально сметены за считанные часы.

Источник — Klitschko-brothers

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