Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы

Збірна України з боксу показала надзвичайно потужний результат на Чемпіонаті Європи, який цими днями проходив у місті Браіла, що у Румунії.
За підсумками восьми змагальних днів українські боксери здобули весь комплект можливих нагород Континентальної першості і принесли до медальної скарбнички нашої команди п’ять нагород.
Окрім того, наша команда увійшла до топ-3 найсильніших збірних Чемпіонату Європи.
Переможцями та призерами від збірної України стали:
ЗОЛОТО:
Вагова категорія 75 кг - Олександр ХИЖНЯК
СРІБЛО:
Вагова категорія 60 кг - Ярослав ХАРЦИЗ
БРОНЗА:
Вагова категорія 49 кг - Ростислав БІЛОСТОЦЬКИЙ
Вагова категорія 81 кг - Степан ГРЕКУЛ
Вагова категорія 91 кг - Рамазан МУСЛІМОВ
Источник — Федерация бокса Украины
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