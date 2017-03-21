Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы

Збірна України з боксу показала надзвичайно потужний результат на Чемпіонаті Європи, який цими днями проходив у місті Браіла, що у Румунії.

За підсумками восьми змагальних днів українські боксери здобули весь комплект можливих нагород Континентальної першості і принесли до медальної скарбнички нашої команди п’ять нагород.

Окрім того, наша команда увійшла до топ-3 найсильніших збірних Чемпіонату Європи.

Переможцями та призерами від збірної України стали:

ЗОЛОТО:

Вагова категорія 75 кг - Олександр ХИЖНЯК

СРІБЛО:

Вагова категорія 60 кг - Ярослав ХАРЦИЗ

БРОНЗА:

Вагова категорія 49 кг - Ростислав БІЛОСТОЦЬКИЙ

Вагова категорія 81 кг - Степан ГРЕКУЛ

Вагова категорія 91 кг - Рамазан МУСЛІМОВ