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Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы

Наша команда вошла в топ-3 сильнейших сборных континентального первенства

  • 21.03.2017 23:47
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fbu.net.ua
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Збірна України з боксу показала надзвичайно потужний результат на Чемпіонаті Європи, який цими днями проходив у місті Браіла, що у Румунії.

За підсумками восьми змагальних днів українські боксери здобули весь комплект можливих нагород Континентальної першості і принесли до медальної скарбнички нашої команди п’ять нагород.

Окрім того, наша команда увійшла до топ-3 найсильніших збірних Чемпіонату Європи.

Переможцями та призерами від збірної України стали:

ЗОЛОТО:

Вагова категорія 75 кг - Олександр ХИЖНЯК

СРІБЛО:

Вагова категорія 60 кг - Ярослав ХАРЦИЗ

БРОНЗА:

Вагова категорія 49 кг - Ростислав БІЛОСТОЦЬКИЙ 
Вагова категорія 81 кг - Степан ГРЕКУЛ 
Вагова категорія 91 кг - Рамазан МУСЛІМОВ

Источник — Федерация бокса Украины

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