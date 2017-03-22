Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Шелестюк не будет драться с Хоукинсом

Поединок, запланированный на 14-е апреля, не состоится

  • 22.03.2017 07:42
  • 174 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua. Тарас Шелестюк
© Sport.ua. Тарас Шелестюк

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) не будет драться 14 апреля с американцем Маликом Хоукинсом (10-0, 7 КО), как планировалось ранее. Эту информацию сообщил боксерский инсайдер Стив Ким.

О причинах, по которым бой Шелестюка с Хоукинсом не состоится, не сообщается.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.