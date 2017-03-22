Шелестюк не будет драться с Хоукинсом

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) не будет драться 14 апреля с американцем Маликом Хоукинсом (10-0, 7 КО), как планировалось ранее. Эту информацию сообщил боксерский инсайдер Стив Ким.
О причинах, по которым бой Шелестюка с Хоукинсом не состоится, не сообщается.
Источник — Boxingnews
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