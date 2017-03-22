Виталий КЛИЧКО: «В боксе важны не мышцы, а голова»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко в интервью телеканалу Sky Sports оценил шансы своего младшего брата Владимира в его предстоящем бою с британцем Энтони Джошуа.

«Многие люди думают, что мышцы важны в боксе. Это не так. Все здесь, в голове. Владимир гораздо сфокусированнее сейчас, чем он был на протяжении многих лет. Он знает, что от этого боя зависит очень многое. Конечно, я ожидаю хорошего выступления от Владимира, и, конечно, ему нужно побеждать. У Владимира уже большой опыт боем на стадионах, перед огромной аудиторией. Для Джошуа это будет в новинку, а для Владимира - ничего особенного», - сказал Виталий Кличко.