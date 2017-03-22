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Виталий КЛИЧКО: «В боксе важны не мышцы, а голова»

Экс-боксер поделился ожиданиями от поединка своего брата Владимира с Энтони Джошуа

  • 22.03.2017 08:15
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klitschko-brothers.com. Братья Кличко
© klitschko-brothers.com. Братья Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко в интервью телеканалу Sky Sports оценил шансы своего младшего брата Владимира в его предстоящем бою с британцем Энтони Джошуа.

«Многие люди думают, что мышцы важны в боксе. Это не так. Все здесь, в голове. Владимир гораздо сфокусированнее сейчас, чем он был на протяжении многих лет. Он знает, что от этого боя зависит очень многое. Конечно, я ожидаю хорошего выступления от Владимира, и, конечно, ему нужно побеждать. У Владимира уже большой опыт боем на стадионах, перед огромной аудиторией. Для Джошуа это будет в новинку, а для Владимира - ничего особенного», - сказал Виталий Кличко.

Источник — Boxingnews

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