Кубрат ПУЛЕВ: «Моя первая и главная цель – бой за титул чемпиона мира»

28 апреля в Софии (Болгария) официальный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе болгарин Кубрат Пулев (24-1, 13 КО) проведёт поединок против американца Кевина Джонсона (30-7-1, 14 КО).



Оба уже были претендентами на мировые титулы и пытались обосноваться на чемпионской вершине, но оба потерпели неудачу и первые поражения в карьере усилиями братьев Кличко: в декабре 2009 года Кевина Джонсона в 12-ти раундах перебоксировал Виталий, а Кубрат Пулев в ноябре 2014-го был красиво нокаутирован в пятом раунде Владимиром.

Пулев, несмотря на то, что является претендентом по версии IBF, с которым будет обязан встретиться победитель суперфайта Джошуа - Кличко, будет защищать свой титул WBA Inter-Continental, который он завоевал в своем последнем поединке с нигерийцем Сэмуэлем Питером. Для Пулева это будет второй поединок в Болгарии. Первый бой на родине болгарин провел с тем же Питером.

«Моя первая и главная цель – бой за титул чемпиона мира, и 28 апреля я сделаю очередной шаг на пути к её достижению. Я уже начал упорные тренировки, чтобы доказать, что достоин снова драться за супертяжёлую корону, – цитирует Пулева vringe.com, ссылаясь на Fightnews.com. – Джонсон – непростой соперник, достаточно посмотреть в его резюме, чтобы в этом убедиться.

Он делил ринг с такими бойцами мирового уровня, как Виталий Кличко и Энтони Джошуа, и я знаю, что смогу его одолеть только будучи в своей наилучшей форме. Уверен, что с помощью моего тренера Улли Вегнера и поддержкой соотечественников я добьюсь положительного результата».