Олег Маскаев собирается вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Олег Маскаев планирует вернуться на ринг весной нынешнего года.

Последний поединок Маскаев провел в 2013 году, после чего взял перерыв из-за травмы.

«Заканчивать пока не собираюсь, я поддерживаю форму и спаррингую в зале. Если найдем общий язык с промоутером, проведу бой весной», - сказал 48-летний боксер.

Маскаев с 2006 по 2008 год владел титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, в числе его побед - две над известным американцем Хасимом Рахманом.

В ноябре 2013 года россиянин должен был провести бой-реванш с американцем Кори Сэндерсом, но того заменил британец Дэнни Уильямс. Этот поединок завершился победой россиянина по очкам.

Всего на счету Маскаева 39 побед (28 нокаутом) и 7 поражений на профессиональном ринге.