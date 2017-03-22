44-летний Майкл Грант возвращется на ринг

Американский супертяжеловес Майкл Грант (48-6, 36 КО) возвращается на ринг после 2,5-летнего перерыва. 22 апреля в Легионове, Польша, 44-летний Грант проведет бой с 33-летним поляком Кшиштофом Зимнохом (21-1-1, 14 КО).
Напомним, что Майкл Грант считался одним из самых перспективных супертяжеловесов мира во второй половине 90-х годов прошлого века, однако после разгромных поражений сначала от Леннокса Льюиса и Джамиля Макклайна, а затем и от Доминика Гуинна, окончательно потерял место в топ-20 рейтинга и превратился просто в оппонента с именем для более молодых бойцов.
В последний раз Майкл Грант выходил в ринг еще в октябре 2014 года, когда он проиграл техническим нокаутом в пятом раунде весьма посредственному Мануэлю Чарру, а его последняя победа датируется еще ноябрем 2011 года.
Источник — Boxingnews
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