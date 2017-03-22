Юрий НУЖНЕНКО: «Кличко по силам вернуть свои титулы»

Экс-чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Юрий Нужненко высказал свое мнение по поводу шансов Владимира Кличко (64-4, 53 КО) на в бою с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). Бывший украинский боксер считает, что Кличко способен вернуть свои пояса: «По тому, что я видел, Владимир Кличко находится в прекрасной физической форме. Он хорошо тренируется. Плюс за плечами у него огромный опыт. Я думаю, что он в силах вернуть все свои пояса.

Конечно тот факт, что Владимир не боксировал полтора года, является минусом. Важно, как он настроится на бой с Джошуа, каким будет его самочувствие, какая будет физическая форма.

Что касается Джошуа, то он очень талантлив, кроме того, Энтони хорошо развит физически».

Напомним, что бой Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на стадионе «Уэмбли».

На этом поединке будут присутствовать 90 тысяч зрителей, что станет рекордом «Уэмбли», а также лучшим показателем послевоенной Британии для боксерских поединков.

Ранее Кличко заявлял, что не считает возраст проблемой в поединке с Джошуа.

В недавнем интервью Владимир намекнул, что хочет уйти из бокса в статусе чемпиона мира. Его брат Виталий отметил, что в поединке с Джошуа ключевым будет боксерский IQ.