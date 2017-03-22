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Промоутер Сондерса хочет договориться о бое с Головкиным

Фрэнк Уоррен заявил, что уже ведет переговоры о бое своего подопечного с чемпионом мира

  • 22.03.2017 16:04
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allboxing.ru
© allboxing.ru
Промоутер чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерс Фрэнк Уоррен заявил, что уже ведет переговоры о бое своего подопечного с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.
 
«Бой Головкин-Джейкобс был фантастическим, и, на мой взгляд, Головкин выиграл с преимуществом в пару раундов, — заявил Уоррен. — Говоря это, я понимаю, почему люди считают, что это был близкий бой, так как некоторые раунды были очень равными. Но на моей карточке Головкин стал победителем».
 
«Мы пытаемся сделать бой Головкин-Сондерс, но получится ли у нас, я пока не знаю, — добавил промоутер. — Думаю, есть некоторые вещи, которые помогут Биллу в этом бою. Например, когда Джейкобс вставал в стойку левши, он был наиболее успешным. Билли — левша и крупный средневес. Он жесткий и у него крепкий подбородок. Это очень интересная ситуация, но мы должны ее преодолеть. Посмотрим, что из этого получится».

Источник — Allboxing.ru

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