ЛОМАЧЕНКО: «Джейкобс должен был доминировать, чтобы ему отдали победу»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News прокомментировал субботную победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом:
«Бой был очень близким, но, знаете, Головкин - чемпион, а если ты хочешь победить чемпиона, ты должен доминировать в бою с ним. А так бой был очень интересный, и это был очень хороший опыт как для Головкина, так и для Джейкобса», - сказал Василий Ломаченко.
Источник — Boxingnews
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