Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЛОМАЧЕНКО: «Джейкобс должен был доминировать, чтобы ему отдали победу»

Украинский боксер поделился впечатлениями от поединка Головкин – Джейкобс

  • 23.03.2017 07:24
  • 168 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Геннадий Головкин и Дэниел Джейкобс
© klitschko-brothers.com. Геннадий Головкин и Дэниел Джейкобс

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в интервью ES News прокомментировал субботную победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина над американцем Дэниэлом Джейкобсом:

«Бой был очень близким, но, знаете, Головкин - чемпион, а если ты хочешь победить чемпиона, ты должен доминировать в бою с ним. А так бой был очень интересный, и это был очень хороший опыт как для Головкина, так и для Джейкобса», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.