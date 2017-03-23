Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа рано выходить на бой с Кличко»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в новом интервью Boxing Talk сказал, что не отказывается от сказанных им ранее слов о том, что для чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа еще слишком рано драться с многолетним доминатором супертяжелого дивизиона легендарным украинцем Владимиром Кличко.
«Я остаюсь на тех позициях, которые я ранее озвучил. Я думаю, что Джошуа еще не готов к такому бою - ему не хватает опыта. Но это бокс, и это супертяжелый дивизион, в котором многое базируется на силе удара.
И каждый из этих ребят может нокаутировать своего соперника одним ударом. Но я остаюсь при мнении, что для Джошуа выходить на бой с Кличко все еще слишком рано», - приводит слова Деонтея Уайлдера boxingnews.соm.uа
Напомним, что мегафайт Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в истории бокса Великобритании.
Источник — Klitschko-brothers
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