Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Деонтей УАЙЛДЕР: «Джошуа рано выходить на бой с Кличко»

Американский боксер считает, что британцу не хватает опыта

  • 23.03.2017 07:54
  • 775 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер
© klitschko-brothers.com. Деонтей Уайлдер

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер в новом интервью Boxing Talk сказал, что не отказывается от сказанных им ранее слов о том, что для чемпиона мира по версии IBF британца Энтони Джошуа еще слишком рано драться с многолетним доминатором супертяжелого дивизиона легендарным украинцем Владимиром Кличко.
 
«Я остаюсь на тех позициях, которые я ранее озвучил. Я думаю, что Джошуа еще не готов к такому бою - ему не хватает опыта. Но это бокс, и это супертяжелый дивизион, в котором многое базируется на силе удара.

И каждый из этих ребят может нокаутировать своего соперника одним ударом. Но я остаюсь при мнении, что для Джошуа выходить на бой с Кличко все еще слишком рано», - приводит слова Деонтея Уайлдера boxingnews.соm.uа

Напомним, что мегафайт Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в истории бокса Великобритании.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.