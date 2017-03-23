Ломаченко вошел в топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от веса

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров мира Р4Р по версии популярного и авторитетного журнала The Ring.



Украинец, которому 8 апреля в рамках большого вечера бокса предстоит встретиться с Джейсоном Сосой, занял шестую позицию. А вот Роман Гонсалес, проигравший в выходные Висаксилу Вангеку, опустился сразу на три позиции и потерял первую строчку рейтинга, уступив ее чемпиону мира в полутяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорду. На втором месте россиянин Сергей Ковалев, на третьем – казахстанец Геннадий Головскин, на пятом – американец Теренс Кроуфорд.



Рейтинг P4P по версии The Ring:

1. Андре Уорд

2. Сергей Ковалёв

3. Геннадий Головкин

4. Роман Гонсалес

5. Теренс Кроуфорд

6. Василий ЛОМАЧЕНКО

7. Гильермо Ригондо

8. Сауль Альварес

9. Синсуке Яманака

10. Наоя Инуэ