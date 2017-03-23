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Ломаченко вошел в топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от веса

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг «Pound-for-pound»

  • 23.03.2017 09:54
  • 720 просмотров
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klitschko-brothers.com
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Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров мира Р4Р по версии популярного и авторитетного журнала The Ring.

Украинец, которому 8 апреля в рамках большого вечера бокса предстоит встретиться с Джейсоном Сосой, занял шестую позицию. А вот Роман Гонсалес, проигравший в выходные Висаксилу Вангеку, опустился сразу на три позиции и потерял первую строчку рейтинга, уступив ее чемпиону мира в полутяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорду. На втором месте россиянин Сергей Ковалев, на третьем – казахстанец Геннадий Головскин, на пятом – американец Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P по версии The Ring:
1. Андре Уорд
2. Сергей Ковалёв
3. Геннадий Головкин
4. Роман Гонсалес
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий ЛОМАЧЕНКО
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Синсуке Яманака
10. Наоя Инуэ

Источник — Klitschko-brothers

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