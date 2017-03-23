Александр Усик бросил вызов Тони Беллью

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик, которому 8 апреля предстоит встретиться в ринге с Майклом Хантером, бросил вызов обладателю пояса WBC в крузервейте Тони Беллью, который сенсационно досрочно победил Дэвида Хэя.



Усик, который сейчас готовится к бою с США под руководством Анатолия Ломаченко, признался, что не слишком рассчитывал на победу Беллью. «Я болел за Тони, но реально думал, что он не выиграет у Хэя. Ему это удалось, он большой красавец, остается только поздравить его. Тони, давай боксировать, я с удовольствием приеду к тебе в Англию. Давай объединим пояса, — цитирует Усика Sportarena, ссылаясь на комментарий украинца YouTube-каналу Michelle Joy Phelps. - Что я хочу сказать другим чемпионом? Наблюдайте за мной, ребята».



Бой Усик – Хантер пройдет в рамках большого вечера бокса в Оксон Хилле (штат Мэриленд), в рамках которого на ринг также выйдут Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Ломаченко будет проводить защиту титула чемпиона мира WBO во втором полулегком весе против американца Джейсона Сосы, а Гвоздик в 10-раундовом поединке встретиться с кубинцем Юниески Гонсалесом. Все билеты на вечер бокса проданы.