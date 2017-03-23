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Александр Усик бросил вызов Тони Беллью

Украинский боец готов боксировать на родине британского боксера

  • 23.03.2017 11:20
  • 1021 просмотров
  • 1 комментария
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ucnlive.com. Александр Усик
© ucnlive.com. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик, которому 8 апреля предстоит встретиться в ринге с Майклом Хантером, бросил вызов обладателю пояса WBC в крузервейте Тони Беллью, который сенсационно досрочно победил Дэвида Хэя.

Усик, который сейчас готовится к бою с США под руководством Анатолия Ломаченко, признался, что не слишком рассчитывал на победу Беллью. «Я болел за Тони, но реально думал, что он не выиграет у Хэя. Ему это удалось, он большой красавец, остается только поздравить его. Тони, давай боксировать, я с удовольствием приеду к тебе в Англию. Давай объединим пояса, — цитирует Усика Sportarena, ссылаясь на комментарий украинца YouTube-каналу Michelle Joy Phelps. - Что я хочу сказать другим чемпионом? Наблюдайте за мной, ребята».

Бой Усик – Хантер пройдет в рамках большого вечера бокса в Оксон Хилле (штат Мэриленд), в рамках которого на ринг также выйдут Василий Ломаченко и Александр Гвоздик. Ломаченко будет проводить защиту титула чемпиона мира  WBO во втором полулегком весе против американца Джейсона Сосы, а Гвоздик в 10-раундовом поединке встретиться с кубинцем Юниески Гонсалесом. Все билеты на вечер бокса проданы.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    slava_novogorsku
      slava_novogorsku, 23.03.2017 11:31
    +2
    Усик Великий спортсмен и Человек с большой буквы. Удаче ему!!!
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