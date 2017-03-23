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Ломаченко провел спарринг с экс-чемпионом UFC

Украинский боксер продолжает готовиться к бою с Сосой

  • 23.03.2017 15:26
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twitter.com/bokamotoESPN. Ти Джей Диллашоу и Василий Ломаченко
© twitter.com/bokamotoESPN. Ти Джей Диллашоу и Василий Ломаченко
Чемпион мира по боксу (версия WBO) в первом легком весе Василий Ломаченко продолжает готовиться к титульному бою против Джейсона Сосы, запланированному на 8-е апреля. Одним из спарринг-партнеров украинца стал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.
 
Спарринг продолжался 4 раунда по 4 минуты, и по окончании тренировки американский спортсмен выразил свое восхищение: «Это было потрясающе. Я могу многому научиться у него. Я действительно надеюсь, что продолжу работать с Ломаченко». 

 

Источник — Sport.ua

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