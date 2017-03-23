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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужно победить двух-трех чемпионов мира»

Украинский боец не внес себя в тройку лучших боксеров мира

  • 23.03.2017 19:22
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allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко не внес себя в тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории:

«Моя первая тройка рейтинга Pound for pound - Головкин, Ковалев, Уорд. Я не хочу, чтобы меня считали первым номером, пока я этого не заслужу. А это значит, что мне нужно победить еще двух-трех чемпионов мира», - сказал Василий Ломаченко.

Источник — Boxingnews

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