Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужно победить двух-трех чемпионов мира»

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко не внес себя в тройку лучших боксеров мира независимо от весовой категории:

«Моя первая тройка рейтинга Pound for pound - Головкин, Ковалев, Уорд. Я не хочу, чтобы меня считали первым номером, пока я этого не заслужу. А это значит, что мне нужно победить еще двух-трех чемпионов мира», - сказал Василий Ломаченко.