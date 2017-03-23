Стив КАННИНГЕМ: «Кличко может победить Джошуа»

Известный американский тяжеловес, бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжелом весе 40-летний Стив Каннингем, отправлявший, в свое время, в нокдаун самого Тайсона Фьюри, считает, что легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-4, 54 КО) в состоянии, вопреки всем прогнозам спортивных аналитиков и котировкам букмекеров, победить 29 апреля явного фаворита Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

«USS « обращает внимание на тот факт, что опытный украинец хорошо знает соперника по временам, когда Джошуа находился в его лагере в качестве спарринг-партнера.

«Я думаю, что многое зависит от того, какого мы увидим Владимира в ринге «, - заявил Каннингем в интервью boxingtalk.com. - «Если это будет голодный Владимир, он может победить Джошуа «.

«Многие люди не понимают, что Владимир хорошо справляется с парнями, которые были у него в лагере. Джошуа был у него, и теперь Кличко очень уверен в себе.

Но чтобы было ясно - Джошуа это тот еще парень, - мощный, сильный и в состоянии выиграть «, - объясняет Каннингем и добавляет: - «Если Владимир будет вести себя, так как в поединке с Фьюри, это будет хороший вечер для Джошуа «.

Напомним, что мегафайт Кличко – Джошуа состоится 29 апреля на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли «. Вживую за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в истории бокса Великобритании.