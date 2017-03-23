Гвоздик готов драться с Ковалевым

Перспективный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик заявил, что готов в случае необходимости выйти в ринг против своего товарища, экс-чемпиона мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева:

«Я не хотел бы драться с Ковалевым, но если это будет необходимо - конечно буду. Это же всего лишь спорт. Мои спарринги с Ковалевым? Я спаррингую с друзьями, в начале этого лагеря я спарринговал со своим хорошим другом Александром Усиком. Это же не дворовая драка - это спарринги», - сказал Александр Гвоздик.