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Гвоздик готов драться с Ковалевым

Украинский боксер не против боя с россиянином

  • 23.03.2017 21:31
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Sport.ua. Александр Гвоздик
© Sport.ua. Александр Гвоздик

Перспективный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик заявил, что готов в случае необходимости выйти в ринг против своего товарища, экс-чемпиона мира по трем версиям в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева:

«Я не хотел бы драться с Ковалевым, но если это будет необходимо - конечно буду. Это же всего лишь спорт. Мои спарринги с Ковалевым? Я спаррингую с друзьями, в начале этого лагеря я спарринговал со своим хорошим другом Александром Усиком. Это же не дворовая драка - это спарринги», - сказал Александр Гвоздик.

Источник — Boxingnews

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