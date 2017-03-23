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Эррол СПЕНС: «Джошуа побьет Кличко»

Боец считает, что пришло время британского боксера

  • 23.03.2017 23:33
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esjthetruth.com. Эррол Спенс
© esjthetruth.com. Эррол Спенс

Один из самых перспективных боксеров мира независимо от весовой категории, первый номер рейтинга IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс уверен в том, что чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа победит легендарного, но стареющего украинца Владимира Кличко:

«Я думаю, что Джошуа одержит победу над Кличко в средних раундах. Кличко мастеровит, но Джошуа молод и силен. Наступило его время, а для Кличко настал момент передать эстафету», - сказал Спенс в комментарии Sky Sports.

Источник — Boxingnews

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