Эррол СПЕНС: «Джошуа побьет Кличко»

Один из самых перспективных боксеров мира независимо от весовой категории, первый номер рейтинга IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс уверен в том, что чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа победит легендарного, но стареющего украинца Владимира Кличко:
«Я думаю, что Джошуа одержит победу над Кличко в средних раундах. Кличко мастеровит, но Джошуа молод и силен. Наступило его время, а для Кличко настал момент передать эстафету», - сказал Спенс в комментарии Sky Sports.
Источник — Boxingnews
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