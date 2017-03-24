Дэвид ХЭЙ: «Я буду чемпионом мира»

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй, сенсационно досрочно проигравший обладателю титула WBC в крузервейте Тони Беллью, тренируется на костылях и готовится стать лучшим в дивизионе.

Дэвид Хэй, уступивший Тони Беллью и получивший травму в поединке, состоявшемся в Лондоне, показал, как восстанавливается после операции. На своих страницах в социальных сетях британец выложил видео из спортзала, по которому он передвигается на костылях, сопроводив его громким заявлением.

«Я тренировался практически каждый день после операции, — заявил Хэй. — Все идет хорошо, все идет по графику. Уверен, что в данный момент я могу справиться, а после восстановления я буду чемпионом мира в супертяжелом весе, поверьте мне!».